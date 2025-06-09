إسرائيل تعلن رسميا سيطرتها على سفينة مادلين المتجهة إلى غزة

أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، سيطرتها على سفينة الناشطين "مادلين" المتجهة إلى غزة، حيث تم سحبها من قبل البحرية الإسرائيلية إلى ميناء أشدود بعد أن صعد جنود على متنها.

صعود جنود على متن القارب

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أنه لم ترد أنباء عن إصابات بعد أن صعد جنود على متن القارب الذي كان يحمل 12 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين، والذين قالوا إنهم كانوا متجهين إلى غزة لرفع مستوى الوعي وتقديم المساعدات.

تتجه السفينة بسلام إلى ميناء أشدود

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تتجه السفينة بسلام إلى ميناء أشدود ومن المتوقع عودة الركاب إلى بلدانهم الأصلية".

وأشار البيان إلى أن السفينة كانت تحمل "أقل من شاحنة واحدة من المساعدات".. زاعمه: "هناك طرق لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وسيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية".

نشطاء محتجزين من قارب متجه إلى غزة

كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو يظهر نشطاء محتجزين من قارب متجه إلى غزة، بينما ترافقهم البحرية الإسرائيلية إلى ميناء أشدود.

وادعت الوزارة على منصة إكس: "جميع ركاب السفينة سالمون".

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