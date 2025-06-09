التحفظ على سيارة محملة بالسولار وتشميع مخزن خلال حملة بالإسماعيلية (صور)

شنت محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للتفتيش على نقاط الذبح ومحال الجزارة والمحال التجارية (السوبر ماركت) بمركز ومدينة القصاصين.

المشاركون في الحملة

وضمت الحملة أعضاء من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، مديريات التموين والتجارة الداخلية، الطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات والبيئة بجانب إدارة البيئة، ووحدة تنظيم المخلفات، والتفتيش المالي والإداري "الحوكمة" بديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية للحفاظ على أرواح المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

المحافظة على الاشتراطات البيئية

وجاءت الحملة في إطار حرص المحافظة على تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية، وضمان التزام الجزارين والمحال التجارية والمواطنين بالتعليمات المنظمة والاشتراطات البيئية، بما يحفظ الصحة العامة ويمنع التلوث.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملة التفتيشية

وأسفرت الحملة عن تشميع أحد المخازن الكبيرة لإدارته بدون ترخيص لمنتجات الغذائية على مساحة 1000 متر بالطريق الزراعي المنشية المحسمة القديمة والتحفظ على 7615 كرتونة للبطاطس الجاهزة بدون مستندات تدل على مصدر تلك المنتجات، بالإضافة إلى التوصية بالغلق لأحد المحال التجارية لوجود دورة مياه داخلة مما يسبب خطر داهم للصحة العامة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وخلال الحملة، تم تحرير 4 محاضر نظافة وعدد 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية كما تم إعدام عدد 116 عبوة من الجبن والألبان والعصائر واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا إلى جانب إعدام 16 كيلو من المواد الغذائية مختلفة مجهولة المصدر وإعدام 10 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وأثناء مرور الحملة، قامت اللجنة بضبط أحد السيارات النصف نقل الخاصة المحملة بمواد بترولية 210 لتر سولار وتم التحفظ على تلك الجراكن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال المتابعة والتفتيش على محال الجزارة ونقاط الذبيح، تم تحرير محضر لأحد محال الجزارة لعدم التزامه بالتعليمات المنظمة والاشتراطات البيئية، بما يحفظ الصحة العامة ويمنع التلوث.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تضر بالبيئة، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية طوال أيام العيد لضمان انضباط المنظومة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة نقاط الذبح المخصصة بكل وحدة محلية، والتي تقدم خدمة الكشف الطبي البيطري على الأضاحي، والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات البيئية والصحية لتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطن الإسماعيلي، والحفاظ على أرواح المواطنين.



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