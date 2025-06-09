الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

سحب عينات من محطات المياه وحمامات السباحة ووحدات الغسيل الكلوي لحماية الصحة (صور)

جانب من سحب العينات،
جانب من سحب العينات، فيتو

 قالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن إدارة صحة البيئة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة لحماية الصحة العامة وضمان جودة الخدمات البيئية ومياه الشرب، من خلال المرور الدوري وسحب العينات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان البيئي والصحي على مستوى المحافظة. 

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تنفيذ خطة التأمين الطبي 

 يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي خلال أيام العيد، ووفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتشديد الإجراءات الرقابية والوقائية على مستوى المحافظة. 

جانب من سحب العينات، فيتو
جانب من سحب العينات، فيتو

تكثيف المرور والإشراف الصحي 

 ومن جانبها أشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، إلى قيام فريق إدارة صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة، بتكثيف المرور والإشراف الصحي على المنشآت والمرافق العامة ومنها الأسواق، السلخانات ونقاط الذبيح، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة على مستوى المحافظة. 

جانب من سحب العينات، فيتو
جانب من سحب العينات، فيتو
جانب من سحب العينات، فيتو
جانب من سحب العينات، فيتو

المرور على محطات مياه الشرب 

وتابعت أنه استكمالًا للجهود المستمرة لمراقبة جودة المياه المقدمة للمواطنين، قام مراقبي صحة البيئة بالمرور على 6 محطات مياه الشرب للتأكد من كفاءة مراحل التنقية وتم سحب 38 عينة من طرود محطات مياه الشرب، وأخذ 90 عينة من شبكات مياه الشرب التابعة لإجراء التحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامتها.

جانب من سحب العينات، فيتو
جانب من سحب العينات، فيتو

سحب 6 عينات من حمامات السباحة

بالإضافة إلى سحب 6 عينات من حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، فضلًا عن سحب 7 عينات مياه معالجة من وحدات الغسيل الكلوي، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.
 

جانب من سحب العينات، فيتو
جانب من سحب العينات، فيتو

 

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