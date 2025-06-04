وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة سهير رمضان فهمي رمضان، عميدة لكلية العلوم، جامعة القاهرة.

• الدكتور حماده محمد محمود حسن، عميدًا لكلية العلوم، جامعة بني سويف.

• الدكتور ممدوح عبد الله محمد عبد اللطيف، عميدًا لكلية الإعلام، جامعة بني سويف.

• الدكتور رشدي شوقي رشدي العدوي، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتورة مروة مصطفى راغب محمد حجازي، عميدة لكلية التمريض، جامعة بنها.

• الدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان شاهين، عميدة لكلية البنات للآداب والعلوم التربوية، جامعة عين شمس.

• الدكتورة إيناس محمد محمود عبد الله، عميدة لكلية التمريض، جامعة قناة السويس.

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