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محافظات

توافد المواطنين علي حدائق القناطر الخيرية في العيد (صور)

حدائق القناطر في
حدائق القناطر في العيد،فيتو

توافد المواطنون في محافظة القليوبية، على حدائق القناطر الخيرية في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بجمال نهر النيل، وسط الخضرة والحدائق.

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توافد المواطنين علي حدائق القناطر في العيد 

وشهدت حدائق القناطر الخيرية أعمال تطوير، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

وقال أحمد أبو بكر، رئيس مدينة القناطر الخيرية القليوبية، في بيان، إن غرفة عمليات متابعة الاحتفالات بالعيد لم تتلق أي شكاوى من الزائرين، مشيرًا إلى أنه يتابع الأوضاع أولًا بأول من خلال غرفة العمليات بمجلس المدينة، للاطمئنان على توافر الخدمات وسبل الراحة للمواطنين، موضحًا أن حملات النظافة مستمرة لرفع الإشغالات والمخلفات بشكل متواصل من جميع الحدائق.

وقال المهندس خالد إبراهيم، مدير إدارة ري القناطر الخيرية، إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر، لاستقبال الزوار من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً طوال فترة الأعياد، لافتًا إلى أن أعداد الزائرين تزايدت بشكل كبير مع الظهيرة وبعد انكسار الموجة الحارة.

وأضاف أن حديقة عفلة كانت الأكثر جذبًا للزوار، لما تتميز به من عناصر ترفيه متعددة، مثل عربات المأكولات الخفيفة، والشلالات، وتمركز فرق الإسعاف والوحدة الصحية بها.

توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 
توافد المواطنيين علي حدائق القناطر في العيد،فيتو 

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