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خارج الحدود

تصعيد إسرائيلي شمال غزة، قصف مكثف وأنباء عن توغل بري صباح رابع أيام العيد

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة صباح اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى، وذلك بعد وقت قصير من تحذيره سكان عدة مناطق في الشمال بالإخلاء والتوجه إلى غزة المدينة.

وأطلقت النيران بشكل مكثف باتجاه جباليا البلد

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق جباليا البلد شمال القطاع، واستهدفت أيضا مخيم البريج بلوك (1)، وقصفت القذائف الإسرائيلية بشكل عنيف وأطلقت النيران بشكل مكثف باتجاه جباليا البلد وسط تحليق مكثف للطيران.

ووفق مصادر محلية يعتقد أن هناك تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه جباليا البلد.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية المسيرة "كواد كابتر" النار في محيط دوار الصفطاوي وشارع البحر شمال غزة.

الطيران الإسرائيلي يطلق المسير "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على حي الشجاعية شرق غزة.

واستهدفت غارة جوية من الطيران الحربي الإسرائيلي منزل وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مستشفى العودة بالنصيرات وصول 31 إصابة جراء إطلاق الطيران الإسرائيلي المسير "كواد كابتر" القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة.

الإخلاء الفوري" نحو غزة المدينة

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة، طالبا منهم "الإخلاء الفوري" نحو غزة المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "عاجل.. تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، ‏جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية".

 

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جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة الإخلاء الفوري

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