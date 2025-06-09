الوطنية لحقوق الإنسان الليبية تحذر من خطورة خرق هدنة طرابلس

حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من خطورة أي خرق لوقف إطلاق النار والهدنة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.

الحفاظ على وقف إطلاق النار

وأكدت المؤسسة في بيان أن الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يشكل خطوة أساسية لضمان الأمن في البلاد، خاصة في العاصمة طرابلس، التي تواجه تحديات أمنية تؤثر بشكل مباشر على توفير الخدمات العامة والأساسية.

وحذرت من أن أي تدهور أمني في طرابلس قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أوسع في المنطقة الغربية، مما يهدد سلامة السكان وأمنهم.

ضرورة الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار

كما جدّدت المؤسسة دعوتها العاجلة إلى جميع التشكيلات المسلحة بالعودة إلى ثكناتها فورا ودون أي تأخير، مشددة على ضرورة الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات قد تزيد من التوترات وتصعيد الصراعات المسلحة.

استهداف البنى التحتية المدنية أو إلحاق الضرر بالمدنيين

وشدّدت المؤسسة على التزامات جميع الأطراف بالقوانين الإنسانية الدولية وقانون حقوق الإنسان، محذرة من أن استهداف البنى التحتية المدنية أو إلحاق الضرر بالمدنيين قد يُعتبر جريمة تستوجب المحاسبة القانونية.

وأوضحت أن سلامة المدنيين وحمايتهم يجب أن تبقى على رأس الأولويات، وأن أي انتهاك لهذه القواعد قد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الدولية.

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