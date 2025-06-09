توريد 593 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث أن ما تم توريده بالأمس للمواقع التخزينية بلغ ٢٢١ طنا و٧٢٥ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٩٢٩٠٨ أطنان و٧٥٠ كيلو جرام قمح.

متابعة يومية ومستمرة على أرض الواقع

أكد المحافظ أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

المهندس عماد محمد جنجن

وأشار المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلى أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقلا وأراضي جديدة (حقول فردية) ٧ حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية (15 حوض سمكي بمساحة 410 أفدنة)، بالإضافة إلى أراضي ملحية (حقول فردية) ٨ حقول.

المهندس عبدالكريم عوض الله

بينما أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية بحيث أن تحتوي على عروق خشبية(طبالي) وتكون خالية من أي محاصيل زراعية أخرى وايضا تحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سيارة نقل (ونش أو جرار) أو (٢) ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن وان تتوافربا وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق وضرورة أن تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.

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