السر في رمي الجمرات والحلق وذبح الأضحية

سألت شيخي وأستاذي العارف بالله تعالى سيدي الشيخ البيه، رضوان الله عليه، عن سر رمي الجمرات الثلاثة وهل المقصود منها رجم الشيطان فقط؟ وسألته عن الحلق والأضحية؟ فأجابني قائلا: أما عن قصة رمي الجمرات في الظاهر معروفة وهي رمي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإبليس، عندما أراد أن يثني عزمه عن تفيذ أمر الله تعالى في رؤياة بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام.

أما المعنى والسر عند العارفين أن المقصود بالعقبات التي تعترض المؤمن في إقباله على ربه تعالى ومولاه، فهي ثلاث هي النفس، فهي ألد الأعداء وأشد الخصوم لكونها موطن الكبر والتعالى والغرور والغطرسة والأنانية والحقد، والطمع والجشع وحب الدنيا والحسد والبخل والحرص والغش والكذب والخيانة والنفاق والرياء وكافة الأمراض والعلل المهلكة المبطونة فيها.

وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك إنها لأقوى من سبعين شيطانا".. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس.

فالمراد والسر في رمي العقبة الكبرى رجم الأنا العالقة بالنفس وكسر الأنا وإذلالها.. والرمي في العقبة الوسطي المعني والسر فيه هو رجم إبليس اللعين العدو الحقود اللدود الحسود المتوعد للبشر بالهلاك.. وأما المعنى والسر في رمي جمرات العقبة الصغرى المقصود منه رجم الدنيا دار الإبتلاء والفتن وأرض المعصية.

والمراد برجمها إلقاء محبتها من القلب فهي رأس كل خطيئة والسلامة منها بالزهد فيها. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "حب الدنيا رأس كل خطيئة"، وقال "لا يجتمع حبان في قلب العبد حب الله وحب الدنيا"، وقال "ملعونة الدنيا ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله "..

وقال شيخي: أما المعنى والسر في حلق الرأس أو التقصير بعد رمي العقبة الكبري. فالحلق أفضل من التقصير كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله "رحم الله المحلقين ثلاث ثم قال: والمقصرين في الرابعة"، وفيه سر التجرد من كل زينة ومتاع والخروج من كل شئ والزهد فيما سوى الله، وفيه معنى التخلي والتحلي وتحليق الروح إلى ملكوت ربها وسموها عن الدنيا المتدنية.. وأما عن الأضحية فهي رمز لشكر الله تعالى على نعمة الحج، وهي تجب على الحاج المقرن والمتمتع..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.