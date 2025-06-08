صحة الإحرام وأحوال المبين

سألني أحد المريدين عن صحة الإحرام والتلبية وأحوال أهل التلبية الذين قدموا لأداء الفريضة؟ فأجبته: هذا السؤال كنت قد سألته لشيخي رضي الله عنه منذ قرابة الخمسين سنة، فأجابني قائلا: إن صحة الإحرام والتلبية لها شروط عدة منها: أن تكن النفقة طيبة ومن حلال.. وإخلاص النية لله تعالى والقصد إبتغاء رحمة الله تعالى ومرضاته.. وصحة التجرد مما سوى الله عز وجل بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة..

والتبرأ من الحول والقوة.. والإقبال على الله سبحانه بجسد طاهر وقلب سليم ونفس مطمئنة متطلعة لمغفرة الله ورحمته ورضوانه.. وبحال الإفتقار إلى الله تعالى.. وبيقين كامل بالمغفرة والقبول.. فهو تعالى الكريم الجواد العاطي الوهاب والغفور الرحيم.. وأن يلتقي لسان الرأس مع لسان القلب في التلبية فتكن التلبية لله تعالى ظاهر باللسان، وباطن بالقلب..

وأن يدرك جيدا من الداعي؟ ولمن يلبي وإلى من الوجهة والقصد؟ والداعي والتلبية والقصد هو الله ملك الملوك خالقه وبارئه ورازقه ومن ناصيته بيده ومصيره ومآله كله بيده سبحانه. ويتجلى ذلك في إظهار الحاج خشوعه وخضوعه لله وإفتقاره إليه سبحانه وتعالى.. هذا بالنسبة لصحة الإحرام والتلبية.. ومن أحرم ولبى بهذه الصفة هو الذي تناديه الملائكة قائلتا له "لبيك وسعديك، طبت وطاب مسعاك وتبوءت مقعدا من الجنة"..

هذا وأما عن أحوال أهل التلبية فهي على ثلاث، أولا، تلبية غير مقبولة وغير مستجابة، وهي تلبية أهل الرياء والسمعة والمباهاة والنفقة الحرام وآكلي حقوق الناس.. ثانيا، تلبية عوام المسلمين البسطاء أصحاب الفطرة الطيبة والذين لم يقدر الله تعالى لهم الدخول في دائرة أهل الإجتباء والإصطفاء الذين هم عباد الله المقربون أهل روح وريحان وجنة نعيم، أولئك يتقبل الله عز وجل منهم ويرحمه ويغفر لهم..

وثالثا، تلبية خاصة أهل الإيمان والصلاح والتقوى وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم أهل الفوز العظيم، وهي تلبية بالكلية أي بالقلب واللسان والجوارح، تلبية تسبقها المحبة الخالصة، تلبية المحبين الصادقين العاشقين للمحبوب عز وجل، وهؤلاء هم الذين حققوا العبودية لله تعالى والذين عبدوه جل جلاله إبتغاء وجهه سبحانه دون التطلع إلى الأجر والثواب لا يريدون إلا وجهه الكريم جل ثناءه.

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