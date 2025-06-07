عزيزي القارئ لازال الحديث مع شيخنا البيه رضوان الله عليه، وسؤالي في قصة رمي الجمرات عن الحكمة منها والسر فيها؟ فأجابني قائلا: بعد مبيت الحجاج بالمزدلفة وجمع حصوات الرمي يتوجه الحجيج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام التشريق، إقتداءا بما فعله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإتباعا لسنة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام القائل "خذوا عني مناسككم"..

ولهذا الركن قصة حدثت بين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين الشيطان عليه لعنة الله، وهي أن سيدنا إبراهيم لما رآي في منامه أن الله تعالى يأمره بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام فقص رؤياه عليه وكان ذلك الحوار بين الأب والإبن، كما أشار الله تعالى إليه بقوله “قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ”..

هنا توقف شيخي ثم قال: هنا قراءات في رؤيا الخليل وقول سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهي: أولا، رؤيا الأنبياء حق فلا سبيل للشيطان عليهم وخاصة في رؤياهم، ثانيا: رفق الوالد بولده بتخييره في رؤياه، يا بني فأنظر ماذا ترى؟ ثالثا: يتجلى إيمان سيدنا إسماعيل بالله تعالى الآمر بالذبح، وإبمانه بصدق أبيه النبي والرسول، ورضاه وتسليمه الكامل لأمر الله تعالى وإن كان في الأمر الذبح وفقد الحياة..

وهذا ما يجب أن يكون عليه حال العبد المؤمن مع ربه تعالى ومولاه الرضا والتسليم، فلما هم سيدنا إبراهيم بتنفيذ رؤياه بذبح إبنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، اعترضه إبليس اللعين في ثلاث مواطن ليصده عن أمر الله عز وجل، فرماه سيدنا إبراهيم بسبع حصوات في هذه الأماكن التي يقوم الحجاج فيها برمي الجمرات..

هذا وقد ذكر هذه القصة الإمام الحاكم في المستدرك والإمام ابن خزيمة في صحيحه، عن سيدنا إبن عباس رضي الله عنهما، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض"..

وعن رمي الجمرات يقول سيدنا عبد الله إبن عباس رضي الله عنهما: "الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون"..

هذا وفي الرمي معاني وأسرار، وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقال القادم بمشيئة الله تعالى.

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