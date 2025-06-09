التصحيح مستمر، تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية مستمر للعمل على سرعة إعلان النتيجة بدقة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والجمع والرصد والمراجعة والاعتماد من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالدقهلية، نحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

يترقب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2025، حيث انتهت قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية، فيتو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط.

وأنهى 126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ماراثون الامتحانات وفي انتظار إعلان النتيجة، ويتزايد إقبالهم علي محركات البحث لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم الدقهلية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم استئناف أعمال التصحيح عقب الانتهاء من إجازة العيد.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور الانتهاء من أعمال التصحيح

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية، فيتو

الجدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الدقهلية 126190 طالبًا وطالبةً، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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