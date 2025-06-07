صحة البيئة بالدقهلية تفحص 2000 عينة مياه خلال مايو الماضي

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، أن إدارة صحة البيئة كثفت جهودها خلال مايو ضمن الاستعدادات لموسم الصيف وعيد الأضحى المبارك، حيث واصلت الإدارة حملاتها على محطات تنقية مياه الشرب، وحمامات السباحة، ووحدات الغسيل الكلوي، إضافة إلى أعمال الرقابة على الصرف الصحي والصناعي والمرافق العامة.

صحة البيئة بالدقهلية تواصل جهودها الرقابية بفحص مايزيد عن 2000 عينة مياه خلال مايو.

وأكد وكيل الوزارة أن الشهر الماضى شهد سحب 2222 عينة مياه مرشحة (مياه الشرب) للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير، ونحو 40 عينة من مياه حمامات السباحة خلال المرور الميداني المكثف، للتحقق من مطابقتها للمواصفات.

سحب 102 عينة مياه من وحدات المعالجة

وفيما يخص وحدات الغسيل الكلوي، فقد تم سحب 102 عينة مياه من وحدات المعالجة، كما شملت جهود الرقابة على الصرف الصحي والصناعي سحب 19 عينة من السيب النهائي بمحطات المعالجة، و84 عينة من مآخذ محطات مياه الشرب، ونحو 41 عينة صرف صناعي، بالإضافة إلى 5 عينات من المصارف.

فحصت 15 شكوى صحية وحررت 21 محضرًا للمخالفات

وفي جانب الرقابة على المرافق العامة، أوضحت الدكتورة آلاء السيد الحديدي، مدير إدارة صحة البيئة،أن الإدارة فحصت 15 شكوى صحية، وحررت 21 محضرًا للمخالفات البيئية طبقًا لقانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، كما تم تكثيف المرور على المتنزهات والحدائق العامة والسلخانات ونقاط الذبيح ومناطق تجميع القمامة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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