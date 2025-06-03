الثلاثاء 03 يونيو 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لسرعة إعلان النتيجة.

وكيل تعليم الدقهلية  يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والكنترول للشهادة الإعدادية  

وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 

 


رافق وكيل تعليم الدقهلية طارق الدسوقى موجه عام اللغة العربية، ياسر عبد الفتاح موجه عام الدراسات الاجتماعية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكتب وكيل الوزارة.
وكان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية.


حيث رحب بمصححي مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، واطلع على أعمال كنترول الشهادة الإعدادية وأشاد بجهود العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز.

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