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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق كوبري الفحص ببنها

انقلاب سيارة بالقليوبية،
انقلاب سيارة بالقليوبية، فيتو

 أصيب 8 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق كوبري الفحص في بنها، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق كوبري الفحص ببنها

ودفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعداتها ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري الفحص في بنها.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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