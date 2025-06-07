طلاب هندسة شبرا يحصدون المركز الأول افريقيا والثانى عالميا فى مسابقة شيل للسيارات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها فو فريق كلية الهندسة بشبرا على المركز الأول على مستوى مصر وإفريقيا، والمركز الثاني عالميًا في مسابقة (Shell Eco-marathon – Autonomous Programming Competition (APC) 2025) وذلك من بين أكثر من 20 فريقًا مشاركًا من جامعات متعددة حول العالم.

طلاب هندسة شبرا بجامعة بنها يحصلون على المركز الأول افريقيا فى مسابقة شيل العالمية للسيارات



ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للفريق الفائز والذى يعد إنجاز عالمي لفريق السيارة الكهربائية (Shoubra Racing Team) بكلية الهندسة بشبرا.

وأكد الجيزاوى حرص جامعة بنها على دعم أهمية دعم مثل هذه المبادرات الطلابية التي تعكس وعيًا حقيقيًا بالتوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والطاقة المستدامة والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030، وتُسهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والمنافسة في ساحات دولية.

من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا أن مسابقة (Shell Eco-marathon) تعد من أقدم وأعرق المسابقات الهندسية العالمية، حيث بدأت منذ أكثر من 40 عامًا، وتستهدف تحفيز طلاب الجامعات على تصميم وتطوير مركبات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة. وهي منصة سنوية تجمع بين الابتكار والتطبيق العملي في مجال التنقل المستدام، وتفتح المجال أمام الشباب لتقديم حلول تكنولوجية مستقبلية.

واشار القائم بعمل عميد الكلية الى أن أحد المسارات الحديثة داخل المسابقة هو (Autonomous Programming Competition (APC))، والذي يركّز على تطوير أنظمة ذكية للمركبات ذاتية القيادة. في هذا التحدي، يُطلب من الفرق برمجة سيارة ذاتية القيادة قادرة على التنقل داخل مدينة افتراضية والمرور بمجموعة من نقاط التوجيه، مع مراعاة قوانين المرور، واستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة، وذلك مع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن من كفاءة استهلاك الطاقة.

واضاف الدكتور محمد ابراهيم المشرف على الفريق ان فريق السيارة الكهربائية (Shoubra Racing Team) بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها قد نجح في تصميم نظام متكامل يجمع بين التحكم الذكي، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة البيانات الحسية في الزمن الحقيقي، مما مكنه من التفوق في اختبار الأداء والمنافسة على مستوى عالمي. هذا الإنجاز هو فخر حقيقي لطلاب كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها، ويؤكد قدراتهم على الانخراط في تحديات تكنولوجية معقدة ترتبط بشكل مباشر بمستقبل التنقل والمدن الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.