فنون شعبية وتنورة أبرز احتفالات مراكز شباب القليوبية ثاني أيام العيد (صور)

فتحت مراكز الشباب والأندية التابعة لها بالقليوبية أبوابها لاستقبال الأعضاء والمترددين في صباح "ثانى" أيام عيد الأضحى، في إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" إدارة شباب "بنها".

فنون شعبية وتنورة أبرز احتفالات مراكز شباب القليوبية ثاني أيام العيد

بدأت الفعاليات من مركز شباب "الرملة" بنها القليوبية، بحضور أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وتميزت الفعاليات بتنوعها، حيث شملت فقرات ترفيهية، وعروضا رياضية وفنية، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال وبرامج موجهة للشباب والأسر، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على رواد المركز.

القليوبية،دمج مراكز الشباب في النسيج المجتمعي

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة على أهمية دمج مراكز الشباب في النسيج المجتمعي، وجعل مراكز الشباب مؤسسات خدمية وثقافية واجتماعية متكاملة، تشارك المواطنين في مختلف المناسبات، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتفاعل المجتمعي، وجعلها مساحة مفتوحة لجميع الفئات وكافة الأعمار

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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