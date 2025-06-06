محافظ القليوبية يقدم الورود للمرضى والأطقم الطبية بمستشفى بنها احتفالا بعيد الأضحى

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المُبارك للمرور على مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمى وبنها للتأمين الصحي مُقدمًا التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

محافظ القليوبية يودع الورود والأطقم الطبية والمرضى احتفالا بعيد الاضحي المبارك

وحرص محافظ القليوبية على تقديم الورود والهدايا، كما اطمئن "المحافظ" على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وإنتظام العمل والجاهزية بأقسام الإستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أى طوارئ خلال أيام العيد، مُقدمًا تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية وخلال جولته حرص " عطية" على تقديم التهنئة لأطقم الإسعاف والدفاع المدني كلًا في موقع عمله وذلك تقديرًا لجهودهم المُخلصة.

ورافق "المحافظ" خلال جولته اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورشا حماد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بالقليوبية والدكتورة رشا مصطفي مدير التامين الصحي وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ببنها والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر مدير مستشفي بنها الجامعي والدكتور فادي مسيحة مدير مستشفي بنها التعليمى والدكتورمحمد بلابل مدير مستشفي بنها للتامين الصحي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو

محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو

محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو

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