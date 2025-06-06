الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يقدم الورود للمرضى والأطقم الطبية بمستشفى بنها احتفالا بعيد الأضحى

محافظ القليوبية يقدم
محافظ القليوبية يقدم الورود للأطقم الطبية،فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المُبارك للمرور على مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها التعليمى وبنها للتأمين الصحي مُقدمًا التهنئة للمرضى والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

أسعار الفراخ اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى

مشاهد تقشعر لها الأبدان من صلاة عيد الأضحى أمام الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

محافظ القليوبية يودع الورود والأطقم الطبية والمرضى احتفالا  بعيد الاضحي المبارك

وحرص محافظ القليوبية على تقديم الورود والهدايا، كما اطمئن "المحافظ"  على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وإنتظام العمل والجاهزية بأقسام الإستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أى طوارئ  خلال أيام العيد، مُقدمًا تحية إعزاز وتقدير للمنظومة الصحية وخلال جولته حرص " عطية" على تقديم التهنئة لأطقم الإسعاف والدفاع المدني كلًا في موقع عمله وذلك تقديرًا لجهودهم المُخلصة.

ورافق "المحافظ"  خلال جولته اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورشا حماد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بالقليوبية والدكتورة رشا مصطفي مدير التامين الصحي  وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ببنها والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد شاكر مدير مستشفي بنها الجامعي والدكتور فادي مسيحة مدير مستشفي بنها التعليمى والدكتورمحمد بلابل مدير مستشفي بنها للتامين الصحي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو
محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو
محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو
محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو
محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو
محافظ القليوبية يقدم الورود للاطقم الطبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي التضامن الاجتماعي بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية رئيس جامعة بنها مديرية الصحة بالقليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها (صور)

ساحات ومساجد القليوبية في صلاة عيد الأضحي كاملة العدد (صور)

المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

تعليم القليوبية ينفي تسريب امتحان الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

وزير الصحة يجتمع مع نظيره السعودي للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

أخبار مصر: المصريون يحتفلون بالعيد، ماسك يفتح الملف الأسود لـ ترامب، زيزو يطير لأمريكا، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية