الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة رئيس الجمهورية والعيدية على الأطفال (صور)

محافظ أسوان يوزع
محافظ أسوان يوزع الهدايا على الأطفال

 حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على توزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي،عقب أدائه لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتحت عنوان "لست وحدك.. نحن معك".

توزيع الهدايا والعيدية 

 وتم توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال الأيتام الذين شاركوا المحافظ صلاة العيد بمسجد النصر من المركز الرياضي للأيتام التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المسجد، مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة عليهم.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال حرصه على التواجد مع أبنائه فى المناسبات المختلفة، ولاسيما الأطفال الأيتام، وهو الذى يتوازى معه الاطمئنان على توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لهم.

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