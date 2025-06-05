رفع القمامة من الشوارع المؤدية للمساجد وساحات صلاة العيد بأسوان (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جلسة المجلس التنفيذى المتعلقة بالاستعداد الجيد والمتميز لإستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف النظافة العامة، وخاصة بالطرق والشوارع المؤدية إلى دور العبادة من المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بإجمالي 890 مسجدا و53 ساحة.

رفع ٥٠٠ طن مخالفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان برفع أكثر من 500 طن من المخلفات والتراكمات بواسطة 2 لودر و2 سيارة حمولة 20 طنا، وسيارة حمولة 40 طنا وذلك بمناطق شرق المدينة، وبالتوازي يتم تكثيف الأعمال بباقى أحياء المدينة.

وقامت كذلك الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى برفع كفاءة ساحات صلاة العيد بالمدينة والقرى وأمام المساجد والطرق العامة والرئيسية.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة علي ياسين بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ونظافة ورش الشوارع، وكذا الإهتمام بالحدائق لإستقبال المواطنين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بتنفيذ أعمال النظافة العامة وغيرها من الجهود الأخرى داخل المدينة، وقامت أيضًا الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بمتابعة جاهزية العبارة النيلية وتأمينها للتشغيل خلال العيد.

وبالتوازي مع ذلك قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالعمل على نفس المستوى من الأداء لخلق متنفس حيوى وبيئة صحية ونظيفة وتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين خلال أيام العيد.

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