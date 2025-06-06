محافظ أسوان يقدم التهنئة للمواطنين بعد صلاة عيد الأضحى (صور)

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية وترديد ابتهالات التكبير ولبيك اللهم لبيك لجموع المصلين من المواطنين بمسجد النصر بكورنيش النيل.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والجامعية والأكاديمية والتنفيذية والدينية.

الاستعداد الميكر لاستقبال العيد

وقدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة بإسم أهالى أسوان للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الإحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية.

أضاف أنه تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

و ألقى خطبة العيد الشيخ محمود مصطفى والتى توجه فيها بالدعاء بأن يحفظ الله عز وجل مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأوقاف قامت بتجهيز 890 مسجد و53 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة، وآخر إحتياطى لإلقاء خطبة العيد.

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