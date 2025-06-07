أخبار مصر اليوم: استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال العيد.. زيادات جديدة بأسعار تذاكر المتحف المصري.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التموين: استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ثاني أيام العيد حتى التاسعة مساء

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية في العمل خلال أيام العيد، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة تلبية كافة احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد

وتعمل المجمعات الاستهلاكية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حتى ثالث أيام العيد، على أن يكون رابع أيام العيد إجازة العاملين بالمجمعات الاستهلاكية.

وطالبت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم (19588)، أو التواصل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على رقم (16528)، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو بلاغ يتم استقباله.

وأوضحت وزارة التموين أن أسعار اللحوم المتوفرة جاءت على النحو التالي:

اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

اللحوم الهندية المجمدة: 210 جنيهات/كجم

الضأن البلدي: 400 جنيه/كجم

الضأن المستورد: 390 جنيهًا/كجم

الخراف الحية (كيلو القائم): 225 جنيهًا.

زيادات جديدة بأسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير في هذا الموعد

تبدأ هيئة المتحف المصري الكبير تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول الزائرين لزيارة المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للافتتاح الرسمي المقرر في الـ 3 من يوليو المقبل.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار التذاكر التي يتم العمل بها حتى موعد فتح التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر في الـ3 من يوليو المقبل تصل إلى 200 جنيه للزائر المصري، وإلى ما يعادل 25 دولارا للزائرين غير المصريين، وذلك للدخول خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل غير الرسمية تصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير أنه فيما يتعلق بأسعار التذاكر التي يتم العمل بها اعتبارا من يوم الجمعة 4 يوليو المقبل، حيث ستصل أسعار تذاكر الزائرين المصريين إلي 200 جنيه خلال مواعيد العمل الرسمية، فيما سيتم زيادة أسعار دخول الزائرين غير المصريين من 25 إلى ما يعادل 30 دولارا للفرد.

وتابعت الهيئة أن أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية ستصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز ٣٥ فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، بدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة في البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالتزامن مع انتهاء امتحانات نهاية العام.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025، من خلال رابط موقع المديرية من هنـــــــا واستخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط.

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلًا.

وأضافت "غانم" في تصريحات للتليفزيون المصري:""من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الجافة نهارًا خاصة في المناطق الداخلية."

وأوضحت متحدثة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن الشبورة المائية الكثيفة ستظل حاضرة خلال فترات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

وحذّرت من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء، لافتة إلى وجود اضطرابات في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س وارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والقيادة بحذر خلال الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية.

السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر حكومةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره للتهنئة، متمنيًا لباكستان حكومة وشعبًا دوام الاستقرار والرخاء، ومؤكدًا على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

رئيس جامعة القاهرة يوجه باستقبال أي حالة مرضية بالمستشفيات خلال عيد الأضحى

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها يومي الوقفة وأول أيام إجازة عيد الأضحى.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق: إن ما يتضمنه التقرير يأتى تنفيذا للتوجيه بالمتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وأوضح رئيس الجامعة ان التقرير حول الحالات التي تم استقبالها والعمليات الجراحية التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بـ مستشفيات جامعة القاهرة، يكشف عن استقبال 7007حالة مرضية، وإجراء 320 عملية جراحية متنوعة، حيث تم استقبال 2109 مريضا بمستشفى قصر العيني، و187 حالة بمستشفى النساء والتوليد وإجراء 63 عملية تنوعت بين ولادات قيصرية وتدخلات طبية متنوعة، واستقبال 470 حالة بمستشفى أبو الريش الياباني، وإجراء 9 عمليات جراحية دقيقة للأطفال، إلى جانب إجراء 4578 فحصا طبيا شمل إجراء 3157 تحليلا، وعمل 1411 أشعة مقطعية وأنواعا متقدمة من التصوير.

وأشار التقرير، إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم حيث تم استقبال 1577 حالة بمستشفى المنيل وإجراء 248 عملية جراحية كبري وصغري، واستقبال 95 حالة بمستشفى الفرنساوي، و90 حالة بمركز السموم، حيث تم التعامل مع جميع تلك الحالات من قبل فرق طبية متخصصة وبأعلى قدر من الكفاءة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في توجيهاته المشددة لإدارة المستشفيات استقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات وذلك باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيرًا إلى جاهزية جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التي تم تشكيلها للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

الزراعة: استمرار الإشراف على أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية وإلغاء الإجازات للأطقم البيطرية خلال العيد

وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة المستمرة والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والفحص والكشف الظاهري على الماشية قبل أعمال الذبيح، لضمان سلامتها والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم البيطرية خلال أيام العيد الأربعة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى تشكيل غرف عمليات بكل إدارة بيطرية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ متعلق بأعمال الذبح والمجازر.

وأكدت توفير كميات كبيرة من الأضاحي الحية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%، عبر المنافذ والمزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهودها لرفع العبء عن المواطنين خلال الموسم

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 20 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال أول يومي العيد، مشيرا إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال أول وثاني أيام العيد ذبح حوالي 20285 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، من بينها 10387 رأسًا خلال اليوم الثاني للعيد، حيث بلغ إجمالي ما تم ذبحه في اليوم الأول 9898 أضحية، لافتا إلى أن هذا يعد إقبالًا غير مسبوق من المواطنين لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية مفتوحة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

التموين: ضخ 500 كيلو من البلطي والبوري والماكريل والجمبري بـ13 منفذا للأسماك بالقاهرة والجيزة

أكد عادل رشدي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك والتوريدات الغذائية، أن الشركة يتبعها 30 منفذا " 17 فرعا للحوم ودواجن – 13 فرعا للأسماك" على مستوى القاهرة والجيزة والقليوبية، كاشفا عن وجود خطة لإضافة 20 منفذا جديدا على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالي الفروع التابعة للشركة 50 منفذا.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أنه بالنسبة للأسماك، يتم ضخ شهريا 500 كيلوجرام لكل من البلطي والبوري والماكريل والجمبري وخلافه في 13 منفذا للأسماك في القاهرة والجيزة التابعة للشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك، مع دخول خدمتي الشوي والقلي وعمل وجبات متكاملة مثل مطاعم القطاع الخاص وبأسعار تنافسية.

وأوضح أنه مستهدف العمل على إعادة تشغيل مصنع مُدهشة التابع للشركة مرة اخري بعد توقفه عن العمل مدة 15 عاما، قائلا: تم البدء حاليا في التشغيل المبدئي لماكينة تقطيع اللحوم، وماكينة الفرم بطاقة إنتاجية من 200 إلى 300 كيلوجرام في اليوم لكلا منهما، إضافة إلى تشغيل ماكينة إنتاج الثلج والمستخدم في حفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

من ناحية أخرى، تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ضخ اللحوم الطازجة خلال إجازة عيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين.

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