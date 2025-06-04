زحام في مواقف الفيوم بمحافظات القاهرة الكبرى والسائقين يضاعفون تعريفة الركوب

يعاني أبناء الفيوم العاملين بمحافظات القاهرة الكبري، من زحام المواصلات أيام الأعياد والإجازات الرسمية، بسبب افتعال سائقي الميكروباص لأزمة غير مبررة، يستغلونها في رفع قيمة تعريفة الركوب إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية.

معاناة الأهالي بسبب زحام المواقف

يطالب احمد علي طالب بإحدى جامعات أكتوبر، بضرورة تدخل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسماح لشركات الرحلات والنقل الجماعي وأتوبيسات المدارس للعمل بشكل رسمي أيام الأعياد، والتحميل من المواقف للحد من سيطرة مافيا الميكروباص

ويقول عبدالرحمن سعد أن سائقي الميكروباص يقفون في شوارع جانبية حول المواقف المختلفة في محافظات القاهرة الكبري، وبستدرجون المواطنين لتوصيلهم بأضعاف الجرة العادية، وقد وصلت أجرة الفيوم من موقف 28 بالرمادية الي 75 جنيها، ومن المرج 90 جنيها، ويطالب بتدخل المحافظ لإيجاد حل وتوفير وسائل مواصلات تساعد علي الحد من تسلط سائقي الميكروباص، لأن المشكلة الأكبر ستكون خلال الأسبوع الذي يلي العيد، أثناء عودة أهالي الفيوم العاملون في محافظات القاهرة الكبرى إلى مقار عملهم، لأن الزحام سيكون في موقف واحد، أما الآن فالزحام موزع علي عدد من مواقف القاهرة الكبري.

حملات مكثفة علي الطرق العامة والمواقف

وأكد أحد المصادر بإدارة مواقف الفيوم، أن موقف المحافظات به أكثر من 1200 سيارة بخلاف سيارات المراكز والقرى، إلا أن إجازات العيد تضاعف عدد الركاب 4 أضعاف المعتاد، ما يؤدي إلى وجود الزحام بالمواقف.

ولفت إلي أن الإدارة بالتعاون مع مباحث المرور، تكثف الحملات علي الطرق العامة والمواقف، ويتم محاسبة أي سائق مخالف، وتصل العقوبات الي يحب الترخيص والوقف عن العمل لمدة تصل إلى شهر كامل.

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