فور اعتمادها، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في 21 مايو 2025 في جميع المحافظات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية

وبحسب مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية، من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2025 خلال الأسبوع القادم، بعد الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة، على أن يتم اعتمادها من قبل قيادات الأزهر الشريف.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 إلكترونيًا فور اعتمادها، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط

2- اختيار «نتائج الطلاب» من الصفحة الرئيسية.

3- الضغط على «نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية».

4- تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

5- إدخال رقم الجلوس أو الاسم الرباعي بدقة.

6- الضغط على زر «عرض النتيجة» لظهور بيان الدرجات في جميع المواد.

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