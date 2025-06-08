الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية...فيتو

يترقب آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2025، حيث انتهت قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية  أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط. 

وأنهى  126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة بـالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية  ماراثون الامتحانات وفي انتظار اعلان النتيجة، ويتزايد إقبالهم علي محركات البحث لمعرفة موعد اعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط 

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية 

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم الدقهلية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم استئناف أعمال التصحيح عقب الانتهاء من إجازة العيد.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور الانتهاء من أعمال التصحيح

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج  بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 

 

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية
امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية

 

الجدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الدقهلية 126190 طالبًا وطالبةً، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية التربية والتعليم بالدقهلية الشهادة الاعدادية بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 نتيجة الشهادة الاعدادية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالدقهلية موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية نتييجة الإعدادية 2025 نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس بالدقهلية

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

موقف زيزو من ودية الأهلي وباتشوكا

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

فور اعتمادها، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية