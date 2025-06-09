بعد اعتقال 35 شخصا، رئيسة المكسيك لواشنطن: مهاجرونا ليسوا مجرمين

دعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الولايات المتحدة مساء الأحد إلى عدم معاملة المهاجرين مثل "المجرمين"، مشيرة إلى توقيف 35 من مواطنيها في عمليات الدهم التي تثير احتجاجات في لوس أنجلوس.



وقالت شينباوم إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".

وشددت على أن عمل المهاجرين "يدعم أيضا اقتصاد الولايات المتحدة".

وأضافت: "نحن لا نتّفق مع هذه الطريقة لمعالجة ظاهرة الهجرة التي لا تتم بعمليات الدهم أو العنف"، داعية إلى احترام حقوق المهاجرين.

وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية المكسيكية على تواصل مع 35 مكسيكيًّا محتجزين في الولايات المتحدة.

نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع

واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة.

وتصاعدت التوترات في لوس أنجلوس يوم الأحد مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردًّا على نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستثنائي للحرس الوطني، مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وإشعال النار في مركبات ذاتية القيادة في الوقت الذي استخدمت فيه قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود.

وقام بعض أفراد الشرطة بالدورية في الشوارع على ظهور الخيل بينما اصطف آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب خلف قوات الحرس المنتشرة لحماية المنشآت الاتحادية بما في ذلك مركز احتجاز احتجز فيه بعض المهاجرين في الأيام الأخيرة.

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