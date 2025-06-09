المؤبد أو الإعدام، جلسة محاكمة سادسة لرئيس كوريا الجنوبية السابق

من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك-يول الجلسة السادسة من محاكمته بتهمة التمرد، اليوم الإثنين، في أول ظهور علني له منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 يونيو.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تعقد الجلسة في محكمة منطقة سيول المركزية، حيث من المتوقع أن يمر الرئيس السابق أمام الصحفيين عند دخوله المبنى.

ويواجه يون تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي. وتم بعد ذلك عزله من منصبه.

وفي حال إدانته بالتمرد، "يمكن أن يُحكم على يون بعقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام"، بحسب الخبراء القانونيين.

وأجريت انتخابات مبكرة لاختيار خليفته الأسبوع الماضي. وتولى الفائز، وهو خصمه السابق لي جيه-ميونج، منصبه على الفور.

وقد تم استدعاء لي سانج-هيون، القائد السابق للواء القوات الخاصة الجوية، للمثول كشاهد في الجلسة الثانية على التوالي.

وخلال الجلسة الأخيرة، شهد لي أنه سمع في يوم محاولة فرض الأحكام العرفية أن يون أمر قائد قيادة الحرب الخاصة للجيش بسحب النواب من مبنى الجمعية الوطنية، حتى لو تطلب ذلك كسر الأبواب.

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