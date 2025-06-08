هل يفكر الأهلي في بيع زيزو؟ رد رسمي من القلعة الحمراء

رد النادي الأهلي على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الجديد لأحد الأندية الخليجية لتحقيق استفادة مالية منه.

وقال أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم عبر قناة النادي: من المستحيل أن يتعاقد الأهلي مع زيزو ثم يقرر بيعه لفريق أخرى.

وأضاف لم نتعاقد مع زيزو لخطفه من فريق آخر.. كل شيء مدروس ووفق لاحتياجات الفريق.

وأعلن خوسيه ريبييرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام باتشوكا كل من: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم - ديانج – أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد وجراديشار.

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

كما من المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الاخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

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