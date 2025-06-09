الأهلي وباتشوكا يلجأن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

انتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول والتعادل للأهلي في الدقيقة 50 في مرمى باتشوكا المكسيكي.

وسجل هدف باتشوكا المكسيكي اللاعب جون كينيدي في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وشارك أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي لأول مرة مع فريقه في الدقيقة 54 ضد باتشوكا المكسيكي بعدما حل بديلًا للمصاب جراديشار.

أعلن خوسيه ريبيرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي.

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

كما من المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا في بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.