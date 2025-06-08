بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية 2025، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية وخاصة جماهير القلعة الحمراء مساء اليوم الأحد لمتابعة مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويبحث عشاق المارد الأحمر عن بث مباشر لمباراة الأهلي ضد باتشوكا، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويمكنك متابعة مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا عبر موقع فيتو الإخباري الذي ينقل لك المباراة لحظة بلحظة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

وتعد المباراة البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

كما من المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الاخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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