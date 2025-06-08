الأحد 08 يونيو 2025
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رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

رونالدو
رونالدو

نهائي دوري الأمم الأوروبية، تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الأحد لمتابعة مباراة البرتغال ضد إسبانيا، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

ويبحث عشاق الكرة الأوروبية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا  

تنقل 3 قنوات أوروبية مفتوحة مباراة البرتغال وإسبانيا وهم:

قناة ZDF الألمانية.
قناة 3 Arena الأيرلندية.
قناة ARD Das Erste الألمانية.

فيما تنقل شبكة قنوات بين سبورت المباراة بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتأمل البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في التتويج باللقب الثاني، بعد فوز البرتغال بلقب النسخة الأولى عام 2019، وعلى الجانب الآخر ترغب إسبانيا في الاحتفاظ باللقب الذي توجت به العام الماضي.

وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال بالوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 


من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بين منتخب إسبانيا والبرتغال اليوم الأحد 8 يونيو 2025، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية


وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط وتذاع مباراة إسبانيا أمام البرتغال في نهائي البطولة الليلة عبر قناة beIN sports HD1.

وتأهل منتخب البرتغال لقيادة كريستيانو رونالدو إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.

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