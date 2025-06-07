موعد مباراة ألمانيا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يستضيف ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء غدًا الأحد، مواجهة نارية بين ألمانيا وفرنسا، لتحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

منتخب ألمانيا صاحب الأرض، يسعى للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

منتخب فرنسا، فيتو

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

تُقام مباراة ألمانيا وفرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية 2025 غدًا الأحد الموافق 8 يونيو 2025، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتنطلق صفارة المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

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