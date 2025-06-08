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خارج الحدود

زيلينسكي: أمريكا حولت 20 ألف صاروخ مخصصة لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط

زيلنسكي، فيتو
زيلنسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن روسيا لا تريد وقف الحرب وهذه هي المشكلة.

 

روسيا لا تريد وقف الحرب وهذه هي المشكلة

وصرح زيلينسكي لشبكة إيه بي سي أنه يجب على ترامب فرض مزيد من العقوبات على روسيا.. لقد تم نقل ٢٠ ألف صاروخ مضاد للمسيرات من واشنطن إلى الشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا.

واستكمل زيلنسكي أنه بدون مساعدات أمريكية تزداد فرص انتصار روسيا وتتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح.

 

‏زيلنسكي يطالب ترامب بفرض عقوبات على روسيا

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف النار الشامل.

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زيلنسكي روسيا الرئيس الأوكراني الشرق الأوسط أوكرانيا ترامب

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