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بث مباشر، مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

إسبانيا
إسبانيا

 مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الأحد لمتابعة مباراة البرتغال ضد إسبانيا، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

ويبحث عشاق الكرة الأوروبية عن بث مباشر لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

البرتغال 
البرتغال 

مشاهدة مباراة البرتغال وإأسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

ويمكنك متابعة مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا عبر موقع فيتو الإخباري الذي ينقل لك المباراة لحظة بلحظة.

بث مباشر، مشاهدة مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

فيما تنقل شبكة قنوات بين سبورت المباراة بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتأمل البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في التتويج باللقب الثاني، بعد فوز البرتغال بلقب النسخة الأولى عام 2019، وعلى الجانب الآخر ترغب إسبانيا في الاحتفاظ باللقب الذي توجت به العام الماضي.

وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال بالوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 


من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بين منتخب إسبانيا والبرتغال اليوم الأحد 8 يونيو 2025، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية


وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط وتذاع مباراة إسبانيا أمام البرتغال في نهائي البطولة الليلة عبر قناة beIN sports HD1.

وتأهل منتخب البرتغال لقيادة كريستيانو رونالدو إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.

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