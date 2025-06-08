كأس عاصمة مصر، سيراميكا يتقدم على الإسماعيلي بهدف "بوبو" في الشوط الأول

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد سيطرة وأفضلية هجومية لصالح سيراميكا كليوباترا، أسفرت عن هدفه الأول في الدقيقة 24 عن طريق محمد رضا بوبو

استمرت المحاولات الهجومية بعد الهدف الأول من جانب سيراميكا، بحثا عن هدف التعزيز، وأتيحت له أكثر من فرصة خطرة، ولكن أهدرها لاعبيه بسبب التسرع والرعونة

في الدقيقة 45+3 سدد هشام محمد تسديدة صاروخية كادت تسكن شباك محمد بسام، لتسجل الهدف الأول للإسماعيلي، ولكنها إرتدت من العارضة، لتضيع أخطر فرص الإسماعيلي في الشوط الأول

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين إنتهت لصالح سيراميكا بهدفين مقابل لا شيئ

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا

يدخل فريق الإسماعيلي مباراته أمام سيراميكا بتشكيل يضم كلا من:

غيابات الإسماعيلي أمام سيراميكا

ويفتقد الإسماعيلي في مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا 9 من عناصره الأساسية هم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد وأحمد الشيخ ومحمد حسن بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وعبد الله محمد وخالد النبريصى وحاتم سكر للإصابة.

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباتر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، عبر قناة أون سبورت 1، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، بشكل حصري.

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى التأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

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