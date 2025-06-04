الإسماعيلي يلتقي سيراميكا في مواجهة نارية بنصف نهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، يلتقي فريق الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

ويُقام لقاء الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

ويمكن لجماهير الكرة المصرية متابعة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة أون سبورت 1، والتي قامت بتخصيص المعلق الرياضي مؤمن حسن لتغطية أحداث المباراة.

في بطولة كأس الرابطة المصرية لهذا الموسم، تألق النادي الإسماعيلي مبكرًا وصعد إلى نصف النهائي بعد فوزه على طلائع الجيش في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

في المقابل حقق سيراميكا كليوباترا التأهل بعد تجاوزه فريق بتروجيت في الدور ربع النهائي؛ هذا الأداء جعل كلا الفريقين مرشحين قويين للوصول إلى المباراة النهائية، وما يزيد اللقاء إثارة هو رغبة الإسماعيلي في استكمال سلسلة النتائج الإيجابية، بينما يحاول سيراميكا كليوباترا الحفاظ على آماله لتكرار إنجازاته وحصد اللقب.

جائزة المركز الرابع في كأس عاصمة مصر

ويضمن فريق الإسماعيلي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

إياب مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق الثامن من يونيو الجاري.

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