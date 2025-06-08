كأس عاصمة مصر، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي

كأس عاصمة مصر، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباتر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء سيراميكا أمام اإسماعيلي

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - اسلام عيسى - مروان عثمان - حسين حسني.

سيراميكا يسعى للحفاظ على اللقب

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى التأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

وتوج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر في النسخة الأولى على حساب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز سيراميكا في النسخة التالية على طلائع في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

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