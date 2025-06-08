كأس عاصمة مصر، تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا

كأس عاصمة مصر، أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي تنطلق بعد قليل، في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا

يدخل فريق الإسماعيلي مباراته أمام سيراميكا بتشكيل يضم كلا من:

غيابات الإسماعيلي أمام سيراميكا

ويفتقد الإسماعيلي في مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا 9 من عناصره الأساسية هم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد وأحمد الشيخ ومحمد حسن بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وعبد الله محمد وخالد النبريصى وحاتم سكر للإصابة.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي، في تمام الساعة 8 مساء اليوم الأحد، على أرضية ستاد الدفاع الجوي، لحساب إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

ومن المنتظر، أن تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، عبر قناة أون سبورت 1، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، بشكل حصري.

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى التأهل إلى النهائي للعام الثالث على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

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