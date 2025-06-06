موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

دوري الأمم الأوروبية، تحدد طرفا مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بعد انطلاق منافسات نصف نهائي البطولة مساء يوم الأربعاء والخميس الماضيين.

وتأهل إسبانيا والبرتغال إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 علي حساب كل من فرنسا وألمانيا.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية



وتقام مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية، بين إسبانيا أمام البرتغال، يوم الأحد 8 يونيو الجاري على ملعب "أليانز آرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان البرتغال فاز علي نظيره ألمانيا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساءً الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا".



ونجح منتخب البرتغال في التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

من جهة أخرى، التقي منتخب إسبانيا خصمه منتخب فرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساءً الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ذاته وذلك بعدما تخطى منتخب فرنسا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5/4 لصالح المنتخب الإسباني.

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