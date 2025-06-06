الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

إسبانيا والبرتغال،
إسبانيا والبرتغال، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، تحدد طرفا مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بعد انطلاق منافسات نصف نهائي البطولة مساء يوم الأربعاء والخميس الماضيين.

وتأهل إسبانيا والبرتغال إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 علي حساب كل من فرنسا وألمانيا.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية


وتقام مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية، بين إسبانيا أمام البرتغال، يوم الأحد 8 يونيو الجاري على ملعب "أليانز آرينا" في مدينة ميونيخ الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

وكان البرتغال فاز علي نظيره ألمانيا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساءً الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا".


ونجح منتخب البرتغال في التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

من جهة أخرى، التقي منتخب إسبانيا خصمه منتخب فرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مساءً الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ذاته وذلك بعدما تخطى منتخب فرنسا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5/4 لصالح المنتخب الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية 2025 اسبانيا البرتغال نهائي دوري الأمم الأوروبية مباراة إسبانيا والبرتغال إسبانيا والبرتغال إسبانيا ضد البرتغال إسبانيا أمام البرتغال

مواد متعلقة

إسبانيا تصعق فرنسا بخماسية وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم على فرنسا بخماسية بعد مرور 70 دقيقة

مدرب البرتغال يكشف أسباب الفوز أمام ألمانيا وخطة الاستعداد للنهائي

أول تعليق من مدرب ألمانيا بعد الخسارة التاريخية أمام البرتغال

الأكثر قراءة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

بالبلالين ورزاز الثلج، شاهد احتفالات المصلين بساحة مسجد مصطفى محمود احتفالا بالعيد

شماريخ وبلالين، احتفالات بعد صلاة عيد الأضحي بساحة الصديق بمصر الجديدة (صور)

على امتداد البصر، مشاهد مهيبة لأداء صلاة العيد أمام مسجد الصديق بمصر الجديدة (فيديو وصور)

20 صورة ترصد صلاة واحتفالات عيد الأضحى في جامع عمرو بن العاص

لفتة إنسانية، السيسي يضع قبلة على رأس الدكتور أحمد عمر هاشم قبل أداء صلاة العيد

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر أول أيام عيد الاضحى في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية