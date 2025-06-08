إقبال كبير علي الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية زحاما شديدا من الزائرين من الأطفال والشباب وكبار السن والسياح العرب والأجانب، الذين توافدوا عليها من جميع محافظات مصر في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وظهرت في أبهي صورها وكأنها في منافسة فيما بينها لإظهار مفاتنها، وكان نصيب الأسد للمراكب النيلية.

إقبال كبير علي القناطر الخيرية في ثالث أيام عيد الأضحى

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الخطة التي تم وضعها للخروج بالاحتفالات آتت ثمارها حتي الآن، ولم يحدث ما يعكر صفو الزائرين، مشيرا إلى أن انتشار رجال الشرطة بمداخل ومخارج الحدائق ساعد في قضاء المواطنين يوما هادئا استمتعوا فيه بكل نسمات الجمال.

أضاف المحافظ أن أعين رجال الزراعة لن تغفل ولو لحظة واحدة عن مافيا التعديات على الأراضى الزراعية بالقرب من المدن لمنع أي حالة تعد في المهد، لأنها قضية أمن قومي تهم الأجيال القادمة ولابد من الحفاظ عليها.

كما شهد كورنيش النيل ببنها زحاما شديدا بعد أعمال التطوير التي شهدها خاصة الممشي الذي امتد لمسافة أكثر من كيلو متر ولعب الأطفال واستمتعوا بالجو اللطيف وركوب الخيول

طالب محافظ القليوبية من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق المحافظة خلال أجازة عيد الأضحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإضفاء مظهر حضاري.

اقبال المواطنين علي حدائق القناطر، فيتو

اقبال المواطنين علي حدائق القناطر، فيتو

اقبال المواطنين علي حدائق القناطر، فيتو

اقبال المواطنين علي حدائق القناطر، فيتو

اقبال المواطنين علي حدائق القناطر، فيتو

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