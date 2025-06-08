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أخبار مصر

الجندي المجهول، أمهات يشاركن أطفالهن احتفالات عيد الأضحى بجنينة الأسماك (صور)

احتفالات عيد الاضحى
احتفالات عيد الاضحى
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شهدت جنينة الأسماك توافد العشرات من المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وحرصت الأمهات على التواجد بجانب أطفالهن أثناء اللعب في الجنينة، حرصًا على سلامتهم ومشاركة لحظات الفرح في ثالث أيام العيد.

ورصدت عدسة “فيتو” حرص الأمهات على التواجد بجانب أطفالهن أثناء اللعب في الجنينة، في جو ملئ بالبهجة والفرحة.

 

احتفالات ثالث أيام العيد

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

 

 

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وقد أقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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