إقبال متوسط علي منطقة وسط البلد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة إقبالا متوسطا من المواطنين احتفالًا بثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتوافد عدد من الشباب على المطاعم والمقاهي للتنزه والاستمتاع بأجواء العيد.

منطقة وسط البلد ثالث أيام عيد الأضحى

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث توافد عدد كبير من الشباب والأطفال لقضاء وقت ممتع بأجواء العيد والتقاط الصور التذكارية.

منطقة وسط البلد ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

منطقة وسط البلد ثالث أيام عيد الأضحى

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وقد أقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

منطقة وسط البلد ثالث أيام عيد الأضحى

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