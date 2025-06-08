دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

تُعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات وأسمى القربات التي يتشرف بها المسلم، فهي فرصة للتقرب إلى الله واستحضار الروحانيات التي تساعد المسلم في التأمل بسيرته العطرة وتعاليمه السمحة.

دليلك لزيارة رسول الله

من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الآداب والأحكام الشرعية لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كاشفا عن فضل الصلاة في مسجده، والأفعال المستحبة بعد انتهاء الزيارة.

المسجد النبوي الشريف

ماذا تفعل عند دخولك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟



وقال المركز إنه عند دخول المسجد النبوي يبدأ المسلم بركعتي تحية المسجد؛ لقول النبي: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلس حَتَّى يُصلي رَكْعَتَين». (صحيح البخاري) ويُستحب تأدية الصلاة في الروضة الشريفة لفضل مكانها كما أخبر بقوله: «مَا بَينَ بَيْتِي وَمِنْبَرَي رَوْضَةٌ مِنْ ريَاض الجَنَّة. [صحيح البخاري]، هذا إذا وجد فيها موضعا له دون تزاحم أو إيذاء للمصلين.



آداب زيارة رسول الله



وأكد أنه لا ينبغي رفع الصوت عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى حضرته الشريفة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (الحجرات: 2) بل يلتزم المسلم السكينة والوقار متجنبا الهرولة في المسجد، والمزاحمة في روضته الشريفة.

المسجد النبوي

السلام على رسول الله

وأشار إلى أنه بعد الصلاة يتوجه المسلم إلى الحجرة النبوية الشريفة ويقف قبالة سيدنا رسول الله سيد الأنام في أدب جم واحترام ويقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويحييه بما يفيض على لسانه من عبارات التحية التي يحركها لهفة الاشتياق إلى لقاء إمام المرسلين.مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

فضل زيارة مسجد الرسول

وأكد أن المسجد النبوي الشريف أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشد الرحال إلا إليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى» (صحيح البخاري).

المسجد النبوي من الداخل

فضل الصلاة في مسجد رسول الله

وعن فضل الصلاة في المسجد النبوي، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجده المبارك أفضل الصلاة في غيره من المساجد عدا المسجد الحرام؛ فقال: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (صحيح البخاري).

ماذا تفعل بعد انتهاء زيارتك لرسول الله؟

وأوضح أنه يُستحب بعد الانتهاء من زيارة رسول الله أن يزور المسلم البقيع، وشهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء، مؤكدا أنه بعد زيارة رسول الله يجب على المسلم استحضار تلك الحالة الإيمانية التي كانت بين يديه، والتزام أمره واتباع سنته، ومدارسة هديه وسيرته، والبلاغ عنه وعن دينه بحكمة ورحمة.

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