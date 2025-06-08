الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

المسجد النبوي الشريف،
المسجد النبوي الشريف، فيتو

تُعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات وأسمى القربات التي يتشرف بها المسلم، فهي فرصة للتقرب إلى الله واستحضار الروحانيات التي تساعد المسلم في التأمل بسيرته العطرة وتعاليمه السمحة. 

 

دليلك لزيارة رسول الله

من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الآداب والأحكام الشرعية لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كاشفا عن فضل الصلاة في مسجده، والأفعال المستحبة بعد انتهاء الزيارة. 

المسجد النبوي الشريف
المسجد النبوي الشريف

ماذا تفعل عند دخولك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟


وقال المركز إنه عند دخول المسجد النبوي يبدأ المسلم بركعتي تحية المسجد؛ لقول النبي: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلس حَتَّى يُصلي رَكْعَتَين». (صحيح البخاري) ويُستحب تأدية الصلاة في الروضة الشريفة لفضل مكانها كما أخبر بقوله: «مَا بَينَ بَيْتِي وَمِنْبَرَي رَوْضَةٌ مِنْ ريَاض الجَنَّة. [صحيح البخاري]، هذا إذا وجد فيها موضعا له دون تزاحم أو إيذاء للمصلين.


آداب زيارة رسول الله


وأكد أنه لا ينبغي رفع الصوت عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فى حضرته الشريفة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (الحجرات: 2) بل يلتزم المسلم السكينة والوقار متجنبا الهرولة في المسجد، والمزاحمة في روضته الشريفة.

المسجد النبوي
المسجد النبوي

السلام على رسول الله

وأشار إلى أنه بعد الصلاة يتوجه المسلم إلى الحجرة النبوية الشريفة ويقف قبالة سيدنا رسول الله سيد الأنام في أدب جم واحترام ويقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويحييه بما يفيض على لسانه من عبارات التحية التي يحركها لهفة الاشتياق إلى لقاء إمام المرسلين.مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

 

فضل زيارة مسجد الرسول

وأكد أن المسجد النبوي الشريف أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشد الرحال إلا إليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى» (صحيح البخاري).

المسجد النبوي من الداخل
المسجد النبوي من الداخل

فضل الصلاة في مسجد رسول الله

وعن فضل الصلاة في المسجد النبوي، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجده المبارك أفضل الصلاة في غيره من المساجد عدا المسجد الحرام؛ فقال: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (صحيح البخاري).

 

ماذا تفعل بعد انتهاء زيارتك لرسول الله؟

وأوضح أنه يُستحب بعد الانتهاء من زيارة رسول الله أن يزور المسلم البقيع، وشهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء، مؤكدا أنه بعد زيارة رسول الله يجب على المسلم استحضار تلك الحالة الإيمانية التي كانت بين يديه، والتزام أمره واتباع سنته، ومدارسة هديه وسيرته، والبلاغ عنه وعن دينه بحكمة ورحمة.

بالأحاديث الصحيحة، فضل المسجد النبوي على سائر المساجد وقصة بنائه

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

هل هناك وقت محدد لزيارة المسجد النبوي؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله آداب زيارة رسول الله فضل زيارة مسجد الرسول المسجد النبوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة الشريفة

مواد متعلقة

بالأحاديث الصحيحة، فضل المسجد النبوي على سائر المساجد وقصة بنائه

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

الأكثر قراءة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

الأهلي يفقد خدمات رباعي الفريق خلال مواجهة باتشوكا الودية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

السيسي يصدق على تعديل قانوني مجلس النواب والشيوخ

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

بعد وفاة بطل محطة العاشر من رمضان، مصدر: الحادث نتيجة إهمال في منظومة التفريغ

هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

قناة مجانية تنقل مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دليلك لزيارة مسجد رسول الله، ماذا تفعل عند الدخول؟، وآداب التواجد في حضرته

هل يقتصر التكبير على أيام العيد فقط؟ الأزهر يوضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية