نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

موسم الحج 2025، أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه بعد أن أتم الله على أهل الموقف موقفهم، وأكمل عليهم أركانهم وحجهم، ورجعوا إلى أوطانهم مجبورين ومغفور لهم بإذن الله تعالى ينبغي عليهم الامتثال لأمر الله في قوله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ» (سورة البقرة: 200).

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج

وقال “عرفة” لـ"فيتو": “لذلك ينبغي على الحاج أن يعود من هذا الركن العظيم وهو محمل بالطاقات الجديدة، التي تجعله يسعى في نشر الطاقة الإيجابية والحكم الربانية بين عباد الله سبحانه وتعالى”.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه من الأولى والأفضل أن يرجع الحاج إلى بيته وأهله وهو ينشر بينهم السرور والسعادة والطمأنينة؛ لأنه ممن رزقه الله بزيارة بيته الحرام وكان في حمى الله عز وجل.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال والطاعات، قال: “خير الأعمال إلى الله أدومها ولو قل”، لذلك ينبغي على العبد الذي رجع من حجه أن يداوم على طاعة الله تعالى وذكره، وأن يجعل لسانه رطبًا بذكر الله وأن يكثر

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

من جانب آخر، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسير لـسورة البقرة، ما يجب على الحاج فعله بعد إتمام مناسك الحج، كاشفا عن ما كان يفعله أهل الجاهلية بعد إتمام نفس الموسم.

سورة البقرة الآية 200

وقال تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ».

سورة البقرة الآية 200

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 200 من سورة البقرة

وقال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بين- سبحانه- ما يجب عليهم عمله بعد فراغهم من أعمال الحج فقال- تعالى-: «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا». المناسك: جمع منسك مشتق من نسك نسكا من باب نصر إذا تعبد. والمراد هنا العبادات التي تتعلق بالحج. قال ابن كثير: عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم- بين مسجد منى وبين الجبل بعد فراغهم من الحج يذكرون فضائل آبائهم- فيقول الرجل منهم. كان أبى يطعم الطعام ويحمل الديات... ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله- تعالى- على نبيه صلّى الله عليه وسلّم هذه الآية».

ماذا يفعل الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج؟

وأوضح الشيخ طنطاوي: والمعنى: فإذا فرغتم من عباداتكم، وأديتم أعمال حجكم، فتوفروا على ذكر الله وطاعته كما كنتم تتوفرون على ذكر مفاخر آبائكم، بل عليكم أن تجعلوا ذكركم لله- تعالى- أشد وأكثر من ذكركم لمآثر آبائكم، لأن ذكر مفاخر الآباء إن كان كذبا أدى إلى الخزي في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وإن كان صدقا فإنه في الغالب يؤدى إلى العجب وكثرة الغرور، أما ذكر الله بإخلاص وخشوع فثوابه عظيم، وأجره كبير. وفضلا عن ذلك فإن المرء إذا كان لا ينسى أباه لأنه سبب وجوده فأولى به ثم أولى ألا ينسى الذي خلق أباه وهو الله رب العالمين، فالمقصود من الآية الكريمة الحث على ذكر الله- تعالى- والنهى عن التفاخر بالأحساب والأنساب.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأكمل طنطاوي: و«أو» هنا في معنى الإضراب والترقي إلى أعلى، لأنه سبحانه أمرهم أولا بأن يذكروه ذكرا يماثل ذكرهم لآبائهم ثم ترقى بهم إلى ما هو أعلى من ذلك وأسمى فطالبهم بأن يكون ذكرهم له- سبحانه- أكثر وأعظم من ذكرهم لآبائهم. قال صاحب الكشاف: وقوله: أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا في موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله: «كذكركم» كما تقول كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرا. أو في موضع نصب عطف على آباءَكُمْ بمعنى، أو أشد ذكرا من آبائكم. وبعد أن أمر- سبحانه- الناس بذكره، بين أنهم بالنسبة لدعائه وسؤاله فريقان، أما الفريق الأول فقد عبر عنه بقوله: فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.

واختتم: أي: من الناس نوع يقول في دعائه يا ربنا آتنا ما نرغبه في الدنيا فنحن لا نطلب غيرها، وهذا النوع ليس له في الآخرة من خَلاقٍ أى: نصيب وحظ من الخير، وهذا النوع من الناس هو الذي استولى عليه حب الدنيا وشهواتها ومتعها فأصبح لا يفكر إلا فيها، ولا يهتم إلا بها، صارفا نظره عن الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، والفاء في قوله: فَمِنَ النَّاسِ للتفصيل، لأن ما بعدها تقسيم للناس إلى فريقين، وحذف مفعول آتِنا للدلالة على تعميم المطلوب فهم يطلبون كل ما يمكن أن تصل إليه أيديهم من متاع الدنيا بدون تمييز بين حلال أو حرام.

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