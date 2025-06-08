طريقة عمل الأرز البخاري مع كتف الخروف المشوي، اللحوم بأنواعها من أكلات عيد الأضحى المبارك الذي يشهد ذبح الأضاحي وشراء اللحوم، وتقدم بطرق مختلفة خلال أيام العيد.

وطريقة عمل الأرز البخاري مع كتف الخروف المشوي، لذيذة وفاخرة وهي أكلة العزومات وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لتقديمها فى عزومات العيد.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الأرز البخاري مع كتف الخروف المشوي.

مكونات عمل الأرز البخاري مع كتف الخروف المشوي:-

كتف خروف

بصلة مفرومة ناعم

كوب زبادي

ملح وفلفل وزعفران وزيت لدهن اللحم

للأرز

حبة بصل مفروم ناعم

حبة طماطم مفرومة ناعم

3 فص ثوم

ملعقه كبيرة من صلصة الطماطم المركزة

2 حبة جزر مقطع شرائح طويله رفيعة

4 فص حبهان

4 مسمار قرنفل

4 ورق غار

4 مكعبات مرقة لحم او دجاج

ملح بحسب الرغبة

2 عود قرفة

أرز طويل الحبة

للوجه

جزر مقطع أعواد طويله ورقيقة

بصل مقطع شرائح

لوز محمر

زبيب أسود

ملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل الأرز البخاري مع كتف الخروف المشوي:-

يدهن اللحم بالزبادي والبصل والملح والفلفل والزعفران.

يغطي ويترك بالفرن حتي تمام النضج.

يشوح البصل فى قدر علي النار.

يضاف له الطماطم والجزر والثوم والصلصة والبهارات ومكعبات مرقة اللحم.

يضاف ماء مغلى للخليط بعد أن يقلب دقائق.

يترك حتى يغلي، ثم يغسل الأرز ويصفى

ثم يوضع داخل المرق ويترك حتى يغلى.

ثم يوضع داخل المرق ويترك حتى يغلى. ثم ينقل على نار هادئة حتى تمام النضج.

فى تلك الاثناء، فى مقلاة غير لاصقة، يشوح البصل والجزر، ثم يضاف له السكر والملح والزبيب والفلفل الاسود.

يغرف الارز، ثم توضع اللحم فوقه.

ثم يزين بخليط الزبيب واللوز.

يقدم الأرز البخارى مع اللحم ساخن.

طريقة عمل الأرز البخاري مع كتف الخروف المشوي

ولعمل الفخذة الضانى فى الفرن

مكونات عمل الفخذة الضانى المشوية:-

فخذة ضانى طازجة

كيلو بطاطس صغيرة مغسولة جيدا

ملح وفلفل اسود

كوب من الزبادي

ربع كوب من العسل الأبيض

قليل من الروزمارى أو إكليل الجبل مع الزعتر الطازج

قليل من بهارات اللحم

قليل من الزنجبيل المجفف

ماء

ورق غار

زيت نباتى

فصوص ثوم مقشرة إختيارية

طريقة عمل الفخذة الضانى المشوية:-

فى البداية نقوم بعمل ثقوب بالسكين داخل الفخذة.

تحشى بالثوم فى حال إستخدامه.

يقلب الزبادي مع الزنجبيل المجفف وبهارات اللحم والملح والفلفل والزيت والروزمارى والزعتر والعسل.

تدهن الفخذة جيدًا بالمزيج.

ثم توضع مع البطاطس فى صينية

تغطى بورق الزبد، ثم ورق الفويل.

تغطى بورق الزبد، ثم ورق الفويل. ثم توضع بالفرن بعد أن يضاف للصينية قليل من الماء وورق الغار، وتترك حتى تمام النضج.

ثم تخرج وتقدم ساخنة مع البطاطس المشوية والفتة المصرية بالخل والثوم والرقاق أو بجانب الأرز البسمتى.

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