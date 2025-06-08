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رياضة

بكلمات مؤثرة، علي فرج يتحدث عن فوزه بجائزة أفضل لاعب إسكواش في العالم

علي فرج، فيتو
علي فرج، فيتو

الإسكواش، عبر علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سابقا، عن سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2024/2025، بعد حصوله على النسبة الأكبر من تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.

وقال علي فرج: “لم أتوقع الفوز بهذا، شكرًا للمشجعون لتوديعي بشكل مناسب، أعتقد أن الكثير من اللاعبين يستحقون الفوز بجائزة أفضل لاعب في العام، ولكن ها أنا هنا”.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، عن جوائز الأفضل للموسم الحالي 2024/2025، بعد ختام بطولاته بشكل رسمي.

وجاءت جوائز رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش كالتالي:

جوائز الكبار

أفضل لاعبة - نور الشربيني (مصر)

حصدت 4 ألقاب وهي، بطولة العالم للإسكواش وبطولة مصر الدولية وبطولة باريس وبطولة قطر كلاسيك.

أفضل لاعب - علي فرج (مصر)

حصل على 5 بطولات أهمها: بطولة أمريكا المفتوحة، وأعلن اعتزاله مؤخرا بعد خسارة لقب بطولة العالم أمام مصطفى عسل.

جوائز الناشئين

أفضل لاعب شاب - محمد زكريا (مصر)

أفضل لاعبة شابة - أمينة عرفي (مصر)

أفضل مباراة

رجال - علي فرج × دييجو إلياس (نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة)

سيدات - هانيا الحمامي × نوران جوهر (نهائي بطولة الأبطال)

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الاسكواش المنتخب الوطني للاسكواش علي فرج رابطة اللاعبين المحترفين نور الشربيني جائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2024 2025

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