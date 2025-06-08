الإسكواش، سيطرة مصرية على ألقاب الأفضل في الموسم

الإسكواش، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، عن جوائز الأفضل للموسم الحالي 2024/2025، بعد ختام بطولاته بشكل رسمي.

وجاءت جوائز رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش كالتالي:

جوائز الكبار

أفضل لاعبة - نور الشربيني (مصر)

حصدت 4 ألقاب وهي، بطولة العالم للإسكواش وبطولة مصر الدولية وبطولة باريس وبطولة قطر كلاسيك.

أفضل لاعب - علي فرج (مصر)

حصل على 5 بطولات أهمها: بطولة أمريكا المفتوحة، وأعلن اعتزاله مؤخرا بعد خسارة لقب بطولة العالم أمام مصطفى عسل.

جوائز الناشئين

أفضل لاعب شاب - محمد زكريا (مصر)

أفضل لاعبة شابة - أمينة عرفي (مصر)

أفضل مباراة

رجال - علي فرج × دييجو إلياس (نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة)

سيدات - هانيا الحمامي × نوران جوهر (نهائي بطولة الأبطال)

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