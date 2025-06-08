ذبح 968 أضحية بمجازر الطب البيطري بالمجان في ثانى أيام عيد الأضحى بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك في ثاني أيام العيد قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على مجازر أولاد صقر وكفر صقر وبلبيس وبردين والحسينية والصالحية (مجزر بيوروفيد)

وذلك لمتابعة سير العمل داخل المجازر واستقبال أضاحي المواطنين مجانًا وذلك بالتعاون مع كلا من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأطباء إدارة الإرشاد وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور والكشف على الأضاحي قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز بالإشراف على أعمال الذبح والتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية مثل حياة كريمة والأورمان وتحيا مصر.

الذبح داخل المجازر الحكومية

وأكد مدير المديرية علي ذبح عدد (٩٦٨) أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال ثانى أيام عيد الأضحى و تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

مجهودات الطب البيطري بالشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة.

تكثيف التفتيش على محلات الجزارة

فضلا عن توقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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