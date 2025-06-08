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رياضة

فولكروج يقود تشكيل ألمانيا أمام فرنسا بدوري الأمم الأوروبية

المانيا
المانيا

دوري الأمم الأوروبية، يحتضن ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الأحد، مواجهة ألمانيا وفرنسا، لتحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

 

تشكيل ألمانيا أمام فرنسا 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميش، جوناثان تاه، روبن كوخ، أنطون.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، جروس، فيرتز.

خط الهجوم: ليروي ساني، ماكسيميليان ميتلشتيت، نيكلاس فولكروج.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

تُقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية 2025،  في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى منتخب ألمانيا صاحب الأرض،  للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.


ويغيب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

 

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