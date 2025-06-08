عيدنا في البيت، أفكار لقضاء ثالث أيام العيد مع أسرتك في البيت

أفكار لقضاء ثالث أيام العيد مع أسرتك في البيت، يأتي عيد الأضحى المبارك محملًا بالبهجة والروحانيات والمناسبات العائلية، وتكون أيامه الأولى غالبًا مزدحمة بالزيارات والتهاني والعزومات.





وبينما يقضي كثير من الأطفال الأيام الأولى في التنقل بين الأقارب أو المشاركة في طقوس العيد المعتادة، فإن اليوم الثالث من العيد قد يكون فرصة ذهبية لتغيير الروتين وصناعة ذكريات مختلفة وخاصة داخل البيت، بعيدًا عن الزحام والصخب.



قضاء ثالث أيام عيد الأضحى في البيت مع الأولاد

أشارت الدكتورة عبلة إبراهيم اأستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، إلى أن قضاء ثالث أيام عيد الأضحى في البيت مع الأولاد لا يعني الملل أو ضياع بهجة العيد، بل يمكن أن يتحول إلى يوم استثنائي مليء بالضحك والدفء والأنشطة الممتعة التي تُرسّخ في ذاكرتهم لسنوات طويلة.



أفكار مبهجة لقضاء العيد في البيت

في هذا التقرير، تساعدك الدكتورة عبلة، في تنظيم يوم مميز في المنزل، تصنعين فيه ذكريات حقيقية لأولادك، وتملئين قلوبهم بالسعادة والانتماء.

اللعب مع أطفالك، فيتو



1. ابدئي صباحهم بمفاجأة جميلة

ابدئي يومهم بحماس منذ اللحظة الأولى. حضّري إفطارًا خاصًا بطابع العيد، يمكن أن يكون على شكل بوفيه صغير يحتوي على أطعمة يحبونها، مزينة بطريقة مبهجة.

ضعي بالونات صغيرة أو بطاقات معايدة بجوار أطباقهم، وأضيفي عنصر المفاجأة بوضع هدية صغيرة أو شوكولاتة مميزة على الطاولة. هذه التفاصيل البسيطة تمنح الأطفال شعورًا بأن اليوم مختلف ومميز.

2. أنشطة يدوية تشاركية: لنصنع العيد بأيدينا

بعد الإفطار، يمكن البدء بنشاط فني أو يدوي يجعل الأطفال يشاركون في خلق جو العيد.. مثلًا:

صناعة زينة العيد بأوراق ملونة ومقصات وآلة تغليف.

تشكيل كروت تهنئة يكتب فيها كل طفل رسالة حب لأفراد الأسرة.

رسم خروف العيد أو عمله بمجسم بسيط باستخدام القطن والورق.

هذا النوع من الأنشطة لا يمر مرور الكرام، بل يبني لديهم مهارة الإبداع ويشعرهم بأنهم جزء من أجواء العيد بطريقة شخصية وممتعة.

3. تحضير وجبة الغداء معًا: الطهي كطقس عائلي..

بدلًا من أن يكون إعداد الغداء مهمة فردية، اجعليها نشاطًا جماعيًا. اختاري وجبة يحبها الجميع، ووزعي المهام حسب أعمار الأطفال. الصغير يمكنه غسل الخضراوات، والكبير يساعد في التقطيع أو التحريك. يمكنك تخصيص جزء صغير من الوجبة ليكون "طبختهم الخاصة"، كأن يصنعوا بيتزا مصغرة أو كب كيك حلوى العيد.

هذا النشاط يعلّمهم قيمة المشاركة ويزيد ارتباطهم بالمطبخ والبيت، ويجعلهم يفتخرون بأنهم صنعوا شيئًا بأيديهم.

حضري الطعام معهم، فيتو

4. سينما منزلية بطابع العيد

بعد الغداء والراحة، حوّلي غرفة الجلوس إلى سينما منزلية. اختاري فيلمًا عائليًا مبهجًا أو رسومًا متحركة بطابع العيد أو عن القصص الإسلامية المناسبة، مثل قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل. حضّري الفشار والمشروبات، واطلبي منهم أن يرتدوا ملابس مريحة وكأنهم في سينما حقيقية.

تلك اللحظات التي تتشاركون فيها الضحك والتعليق على مشاهد الفيلم ستظل راسخة في أذهانهم كأوقات عائلية دافئة.

5. ألعاب جماعية وتحديات منزلية

خصصي وقتًا للعب الجماعي، فالأطفال يحبون التحديات والمرح، خاصة حين يكون الوالدان جزءًا منها. يمكنك إعداد ألعاب بسيطة مثل:

سباق الكراسي الموسيقية.

لعبة “من أنا؟” حيث يصف أحدهم شخصية والآخرون يخمنون.

تحدي صنع أطول برج من المكعبات أو الأوراق.

ولا تنسي الجوائز الرمزية، مثل ميداليات ورقية أو ألقاب طريفة، فالأطفال يحبون الإحساس بالإنجاز والتميز.

6. جلسة ذكريات وحديث من القلب

في نهاية اليوم، اجتمعي معهم في دائرة مريحة، وتحدثوا عن:

أجمل لحظاتهم في العيد هذا العام.

أمنياتهم للعيد القادم.

قصص طفولتك في العيد، واسأليهم: "لو كنت مكان ماما، ماذا كنتِ ستفعلين اليوم؟"

هذا النوع من الحوارات يعمّق التواصل، ويعزز الثقة ويشعرهم بأن مشاعرهم مسموعة ومهمة.

7. دفتر ذكريات العيد

احضري كراسة مخصصة وسجّلي فيها ما فعلتموه في هذا اليوم. يمكن للأطفال الرسم أو كتابة جمل بسيطة، وإلصاق صور من أنشطتكم. اجعلي هذا الدفتر تقليدًا سنويًا، بحيث يضيف كل طفل ذكرى جديدة كل عيد، فيكبر معهم ويصبح شاهدًا على حب ودفء بيتكم.

وأخيرًا اجعلي أبنائك يشعرون أن الذكريات الجميلة ليست حكرًا على الرحلات أو الأماكن الترفيهية، بل تُصنع في لحظات بسيطة داخل جدران البيت، إذا ما أضفينا إليها القليل من الحب، والكثير من الحضور.

واحرصي على أن تكوني حاضرة بكل حبك، ضعي هاتفك جانبًا، وركزي مع أبنائك، وسترين كيف أن العيد لا يحتاج سوى قلب أم يصنع المعجزات من تفاصيل صغيرة.

فالعيد في النهاية... ليس في المكان، بل فيمن نحبهم ونصنع معهم الحياة.



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